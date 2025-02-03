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Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды в 53,3 рубля на акцию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Диасофт" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 53,3 рубля на акцию, сообщила компания.

Общая сумма выплат составит 559,65 млн рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 21 марта 2025 года.

Акционеры рассмотрят вопрос о выплатах на внеочередном собрании 10 марта 2025 года.

В компании "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о прибыли, полученной в отчетные периоды, закончившиеся до 1 января 2024 года.

В январе 2024 года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

В прошлом году компания трижды выплачивала дивиденды - за III квартал 2023 финансового года, за IV квартал 2023 финансового года и за I квартал 2024 фингода. Также были утверждены дивиденды за II квартал 2024 фингода. Размер дивидендов составил, соответственно, 75,68 руб. на акцию, 28,6 руб. на акцию и по 45 руб. на акцию за первые два квартала 2024 фингода.

По итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта 2024 года) выручка компании составила 9,14 млрд рублей, увеличившись на 27,1% по сравнению с показателем 2022 фингода. EBITDA повысилась на 27% - до 3,91 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне - 42,8%, чистая прибыль увеличилась на 16%, до 3,1 млрд рублей - с учетом единовременных расходов на проведение IPO в начале 2024 года и выплаты налога на сверхдоходы.

Выручка ПАО "Диасофт" по итогам первых 6 месяцев 2024 финансового года (завершились 30 сентября 2024 года) составила 4,1 млрд рублей, что на 21% больше аналогичного показателя 2023 фингода. EBITDA составила 960 млн рублей, что немногим меньше показателя предыдущего фингода - 1,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 24%, чистая прибыль - 714 млн рублей.

"Диасофт" является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиенты - более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сама компания - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Диасофт
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