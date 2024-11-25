Власти Азербайджана ожидают в 2024 году снижение добычи нефти на 3,3%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти в Азербайджане в 2024 году прогнозируется на уровне 29,2 млн тонн, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании Милли Меджлиса (парламента) в ходе обсуждений проекта госбюджета-2025.

В 2023 году в Азербайджане было добыто 30 189,6 тысячи тонн нефти. Таким образом, в 2024 году показатель может снизится на 3,3%.

Джаббаров напомнил, что пик добычи нефти в стране был зафиксирован в 2010 году (50,8 млн тонн). "В 2014 году добыча нефти в Азербайджане составила 42,1 млн тонн, в 2018 году - 38,8 млн тонн, в 2021 году - 31,6 млн тонн", - сказал он.

Министр также отметил, что средняя цена нефти марки Brent в этом году ожидается в районе $80 за баррель, "для сравнения, средняя цена нефти в 2014 году составляла $99 за баррель".