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"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне до 44,1 млн т

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" уменьшила на 1,8 млн тонн, до 44,1 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из России в 2024/25 сельхозгоду (июль-июнь), основная причина - ожидание низкой экспортной квоты, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года.

Общий экспорт зерновых и зернобобовых культур теперь оценивается в 52 млн тонн против прежних 53,6 млн тонн с учетом того, что прогноз экспорта ячменя был повышен до 2,6 млн тонн с 2,4 млн тонн, кукурузы - не изменился (2,4 млн тонн).

Текущий консенсус-прогноз по размеру экспортной квоты составляет около 10 млн тонн, отметила компания

"Возможно, что квота может быть первоначально установлена ниже, затем пересмотрена в сторону повышения, как это было в 2024 году, когда квота изначально была установлена на уровне 24 млн тонн и позже увеличена до 29 млн тонн", - говорится в сообщении.

СовЭкон
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