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Уоррен Баффет пожертвует на благотворительность порядка $1,2 млрд

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет передаст акции основанной им инвестиционной компании Berkshire Hathaway на сумму порядка $1,2 млрд четырем семейным благотворительным организациям.

Как говорится в сообщении компании, в понедельник Баффет конвертирует 1,6 тыс. принадлежащих ему акций Berkshire класса "А" в 2,4 млн акций класса "B". Из них 1,5 млн бумаг будет передано фонду Susan Thompson Buffett Foundation, названному в честь его жены, и по 300 тыс. акций фондам своих детей Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation.

Акции класса "B" Berkshire в понедельник торгуются на уровне $481. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 35%.

Бизнесмен с 2006 года ежегодно жертвует крупные суммы на благотворительность в виде акций Berkshire. Ранее он пообещал отдать на эти цели 99% состояния.

Баффет, которому исполнилось 94 года, в прошлом году заявил, что его трое детей будут отвечать за передачу его состояния на благотворительность после его смерти. В настоящее время ему принадлежит 206,363 тыс. акций Berkshire класса "A", стоимость которых составляет порядка $148 млрд.

США Уоррен Баффет Berkshire Hathaway
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