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Berkshire Hathaway нарастила размер денежных средств до рекордных $325 млрд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета нарастила размер денежных средств до рекордных $325 млрд, передает CNBC со ссылкой на данные Oppenheimer.

Доля денежных средств в общих активах компании составляет около 30% - максимум с 1990 года.

За первые три квартала 2024 года Berkshire продала акции портфельных компаний на $133 млрд, в том числе значительную часть двух крупнейших компонентов инвестпортфеля - Apple Inc. и Bank of America Corp..

Наблюдатели полагают, что Баффет терпеливо ждет подходящего момента для огромной сделки. Большой запас денежных средств может помочь и его преемнику Грегу Эйбелу.

"Часть этих $325 млрд рано или поздно будет инвестирована в "стрессовой" ситуации, в отрасль либо отдельную компанию, как Berkshire делала в период последнего экономического кризиса, - отмечает аналитик Argus Research Кевин Хил. - Также это даст возможность преемникам оставить свой след, когда мистер Баффет официально передаст штурвал".

Apple Inc Bank of America Berkshire Hathaway Oppenheimer Грег Эйбел Уоррен Баффет Argus Research
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