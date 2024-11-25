"Русал" объявил режим глиноземной экономии. Обзор

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Русал", крупнейший мировой производитель алюминия вне Китая с долей на мировом рынке около 6%, сообщил в понедельник о решении оптимизировать мощности по выпуску алюминия, на первом этапе сократив их на 250 тыс. тонн, то есть примерно 6,5% годового производства. Это не первое заявление алюминиевой компании о планах закрыть мощности, но сейчас у нее новая аргументация.

Решение о закрытии – если оно будет реализовано – примечательно не столько само по себе, сколько тем, что на фоне высоких ставок делает менее реалистичным амбициозный проект "Русала" по строительству глиноземного завода в Ленинградской области, считают аналитики.

Основная причина возможного закрытия - рост цен на глинозем, которые растут быстрее стоимости алюминия, из-за чего страдает маржинальность компании.

"Русал" поясняет, что вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, и это оказывает серьезное давление на маржинальность производства. "С начала 2024 года цены на глинозем выросли почти вдвое – до более чем $700 за тонну, демонстрируя рекордные темпы роста. Как следствие, стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%", - говорится в пресс-релизе.

"При этом рост цен на глинозем не компенсируется пропорциональным ростом цены алюминия на фоне сохранения слабой макроэкономической конъюнктуры и профицита предложения металла на рынке. Замедление темпов экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики приводят к снижению выпуска в ведущих отраслях-потребителях алюминия, включая строительство и производство автомобилей, что ведет к снижению спроса на ключевые металлы", - заявила компания.

"Русал" сохранит численность трудовых коллективов на всех производственных площадках, а также социальные программы в полном объеме, отмечается в сообщении.

Проблема с сырьем

В 2022 году "Русал" лишился доступа к Николаевскому глиноземному заводу и поставкам глинозема из Австралии – на эти источники в совокупности приходилось около 40% потребления глинозема. Также ограничены поставки глинозема из Ирландии, где расположен принадлежащий "Русалу" глиноземный завод Aughinish.

Чтобы закрыть потребности в сырье, "Русал" в этом году приобрел 30% китайского производителя глинозема компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), получив пропорциональную долю в производстве этого завода. Это позволяет российской компании претендовать на примерно 1,4 млн тонн глинозема в год, что примерно сопоставимо с долей, которую "Русал" приобретает на рынке. "Русал" отчитался, что сделка обеспечит доступ компании к поставкам глинозема по конкурентоспособной цене.

Несмотря на приобретение 30% в китайском производителе, компания все еще не полностью обеспечена глиноземом, говорит Ахмед Алиев из БКС. По его оценке, "Русал" покупает на рынке 1,5-2 млн тонн глинозема.

Динамика цены на глинозем действительно оторвалась от алюминия, в первую очередь из-за искусственных препятствий в Гвинее и Австралии, которые должны быть разрешены в течение 2-3 месяцев, поэтому общее ожидание, что цены на сырьё скорректируются, говорит главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов.

Инвестпрограмма под вопросом?

Ключевая мера по усилению сырьевой безопасности – анонсированное "Русалом" в 2023 году строительство глиноземного завода в Ленинградской области. "Русал" оценивал строительство глиноземного завода, а также другой инфраструктуры для восстановления сырьевой безопасности после потери зарубежных активов, в $4 млрд.

Этот проект глава Минпромторга Антон Алиханов в июле этого года относил к числу ключевых в отрасли цветной металлургии. Заявление "Русала" об оптимизации производственных мощностей может поставить эти планы под вопрос.

По масштабной инвестпрограмме не исключены корректировки и сдвиги вправо, так как денежного потока даже с учетом дивидендов от "Норникеля" может быть недостаточно для финансирования проектов, считает Алиев из БКС.

Проект глиноземного завода в Ленобласти нужен, правда финансировать его при текущих ставках нереально, отмечает Худалов. "Русал" может привлекать средства в юанях, выпуская облигации, что несколько снижает его зависимость от политики ЦБ, правда оставляет серьёзные валютные риски. Думаю, что проект уходит вправо, но вряд ли будет отменен", - полагает он.

Уязвимые заводы

При дальнейшем ухудшении ситуации под риском сокращения производства находятся Кандалакшский, Волгоградский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, с учетом более высоких издержек на них, хотя текущий курс рубля пока играет на руку "Русалу", говорит Алиев.

Мощности этих заводов рассчитаны на производство 500 тыс. тонн из общих 4,2 млн тонн (в 2023 году "Русал" выпустил 3,85 млн тонн алюминия).

При этом, по мнению Алиева, заявленная оптимизация мощностей может не состояться, так как в текущей ситуации компания остается прибыльной, а закрытие заводов чревато социальными последствиями.

У "Русала", помимо закрытия старых мощностей, есть возможность оптимизировать качество управления и оценить эффективность действующих прямых договоров по поставке электроэнергии, отметил Худалов.

"Русал" часто поднимал вопрос о консервации части мощностей, в основном, бывших заводов "СУАЛа", вошедших в 2007 году в объединенную компанию.

В 2012 году менеджмент "Русала" предлагал прекратить выпуск до 275 тыс. тонн первичного алюминия на четырех заводах (Надвоицком, Богословском, Волховском и Новокузнецком). Против этих планов выступил один из основателей объединенной компании "СУАЛ Партнерс", заявив, что не были изучены альтернативы, в частности, по модернизации заводов и не учтены социальные последствия. Производство алюминия на устаревших Надвоицком, Богословском и Волховском заводах позднее было прекращено, на территории Надвоицкого завода открылся промпарк.

В прошлом году источники, близкие к одному из кредиторов компании, сообщали, что "Русал" вновь рассматривает сценарии закрытия ряда убыточных заводов на фоне низких цен на алюминий и финансовых потерь от введения "курсовой" экспортной пошлины. Чуть позже о подобных планах предупреждала Алюминиевая ассоциация.

Компания ссылалась на потери "сотен миллионов долларов" в связи с введением экспортной пошлины на металлы (действовала с августа по декабрь 2021 года), которая объяснялась сверхдоходами металлургов на фоне высоких цен на их продукцию.

Представитель "СУАЛ Партнерс", контролирующей сейчас 25,72% алюминиевой компании, заявил тогда, что "ОК "Русал" не уведомляла акционеров о своих планах".

В понедельник в "СУАЛ Партнерс" не ответили на вопросы "Интерфакса".

Сейчас цены на алюминий на 7% выше среднего уровня 2021 года и на 1,5% ниже среднего уровня 2022 года. В понедельник алюминий отреагировал на новости о возможной оптимизации мощностей "Русала" 2%-м ростом, поднявшись до $2,68 тыс./т. Цены на глинозем в третьем квартале этого года были на 51% выше уровня годичной давности.