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"Мосбиржа" планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в начале 2025 года вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 7:00 по Москве, решения о точной дате пока нет, сообщила "Интерфаксу" управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

"В соответствии с запросами участников торгов и их клиентов "Московская биржа" планирует в начале 2025 года возобновить утреннюю сессию на срочном рынке с 7 утра. Решение о дате торгов пока не принято. Возможно, это произойдет в январе", - передала пресс-служба слова Патрикеевой.

Сейчас торги на срочном рынке проводятся с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

"Мосбиржа" запустила утренние торги на срочном рынке с 7:00 в марте 2021 года. В феврале 2022 года было принято решение о приостановке утренней сессии, в сентябре 2022 года она возобновилась, но с 9:00.

После введения американских санкций против группы "Московской биржи" в июне 2024 года Банк России решил не проводить торговые сессии до 9:50 на срочном, валютном и рынке драгметаллов.

"Мосбиржа" также планирует в начале 2025 года вернуть утренние торги на фондовом рынке. Источник "Интерфакса", знакомый с планами площадки, называл в качестве предварительной даты их запуска 27 января.

Мосбиржа Банк России
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