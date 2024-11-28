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"Деметра-Холдинг" начал торговлю сахаром-сырцом и расширит номенклатуру продукции

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг", объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном, расширяет номенклатуру продукции.

"Вместе с традиционными для нас культурами, такими как пшеница, ячмень и кукуруза, мы начали приобретать опыт торговли другими продуктами. В этом сезоне, например, начали торговать сахаром-сырцом: было закуплено и отгружено для отправки в Узбекистан 81,5 тыс. тонн свекловичного сахара-сырца", - сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор холдинга Алексей Грибанов.

Комментируя недавние сообщения о покупке партии подсолнечника, он заявил, что "у аграриев есть потребность продавать урожай, как говорится, "в одно окно", в этом сезоне решили пойти им навстречу и приобрели в том числе подсолнечник".

"Мы диверсифицируем поставки не только зерновых грузов, но и продуктов переработки, помогаем нашим сельхозпроизводителям, - сказал Грибанов. - Сельхозпроизводители находятся в непростом положении с точки зрения стоимости денег, мы стараемся находить точки сотрудничества, в том числе и для авансирования урожая даже при существующей ключевой ставке".

По его словам, основной объем зерна, который экспортируют партнеры холдинга, приобретается по контрактам с фиксированной ценой. "Мы также практикуем заключение сезонных контрактов с сельхозпроизводителями на покупку урожая по плавающей цене. В текущем сельхозсезоне доля таких контрактов уже составляет около 25%. Кроме того, закупаем зерновые культуры и через публичные рыночные инструменты", - сообщил Грибанов.

Зерно, закупленное холдингом, в прошлом сезоне поставлялось более чем в 40 стран.

Говоря о новом аграрном сезоне (начался 1 июля 2024 года), Грибанов сообщил, что в июле-октябре на терминалах, которые находятся в периметре холдинга (100% в Новороссийском зерновом терминале и 50% в Зерновом терминальном комплексе Тамань), было перевалено 4,4 млн тонн зерна. Отгрузки с собственных элеваторов составили порядка 410 тыс. тонн. По железной дороге перевезено 4,8 млн тонн аграрных грузов, из них в направлении экспортных терминалов – 3,7 млн тонн.

"Деметра-Холдинг" – вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы – Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс Тамань (50%).

Холдингу также принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также более 75% доли Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Он также владеет зерновым трейдером "Деметра Трейдинг", Ипатовским комбинатом хлебопродуктов, элеватором "Наш Союз", Октябрьским, Чернышковским и Димитровградским элеваторами.

Деметра-Холдинг
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