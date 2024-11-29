СПИК в автопроме РФ не будут заключаться с иностранными бенефициарами

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ хочет ограничить возможность заключения специнвестконтрактов (СПИК) в автопроме с компаниями, не подконтрольными российским бенефициарам.

Министерство подготовило соответствующие изменения в постановление правительства 661 от мая 2019 года. Проект размещен на сайте regulation.gov.ru.

Согласно проекту, при заключении в РФ новых автомобильных СПИКов или внесении изменений в действующие, из которых исключаются ранее участвовавшие там иностранные компании из "недружественных" стран, стороной контракта не сможет выступать компания из иностранной юрисдикции или компания, созданная с иностранными инвестициями и не подконтрольная российскому бенефициару.

Кроме того, Минпромторг в подготовленном проекте уточняет показатель порогового значения балльной оценки локализации для допуска к заключению СПИК. Так, в течение каждого года действия СПИКа не менее 90% выпускаемых участником СПИК автомобилей должны набирать не менее 4,5 тыс. локализационных баллов по технологическим операциям. В действующей редакции постановления аналогичный показатель установлен на отметке 7 тыс. баллов.

Как отмечает Минпромторг в своем пресс-релизе, балльная планка для допуска к СПИК таким образом приводится в соответствие целям и задачам стратегии развития российского автопрома до 2035 года.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 13 декабря.