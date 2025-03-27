Подготовлены поправки к законопроекту об ужесточении требований к такси

Они предлагают допускать к работе не только высоколокализованные автомобили, но и произведенные в рамках СПИК

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Поправки администрации президента к резонансному законопроекту о локализации автомобилей такси, который пока прошел только первое чтение, предполагают возможность допуска для работы в таксопарках как высоколокализованных автомобилей, так и произведенных в рамках специнвестконтрактов (СПИК), заключенных за последние три года, пишет РБК.

Законопроект № 481272-8, поправки к которому описывает издание, вносит изменения в 580-ФЗ "Об организации перевозок легковым такси", который вступил в силу 1 сентября 2024 года. Этот проект подготовлен главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и депутатом от "Единой России" Владимиром Гутеневым, он предлагает наделить правительство правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси.

Первое чтение законопроект прошел в январе 2024 года. После первого чтения многие деловые и общественные объединения высказывались против данной инициативы, предлагали ее корректировки. Последние изменения по проекту были в конце весны прошлого года, когда комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки кабмина ко второму чтению. Они предполагали, что для машин такси не будет применяться балльная система оценки локализации.

Как пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту от администрации президента, с 1 октября 2025 года в такси можно будет использовать только машины с определенной оценкой уровня локализации или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Сведения о моделях автомобилей, которые отвечают этим требованиям, планируется учитывать в специальной информационной системе.

Дата второго чтения законопроекта пока не назначена, но, по словам источника издания, оно может состояться уже в апреле.

Обновленная версия законопроекта предполагает, что после 1 марта 2025 года СПИК будет оставаться возможным вариантом для допуска в региональный реестр легковых такси, но только если их заключение было согласовано с правительством. При этом планируется, что количество набранных локализационных баллов лишь с 1 января 2033 года станет единственным критерием для попадания в реестр такси. При регистрации такси в региональном реестре будут указаны не только марка машины, ее модель, госномер и VIN-код, но и год выпуска.

Какие именно производители из числа заключивших СПИК с Минпромторгом могут быть допущены к поставке автомобилей для работы в такси, РБК не уточняет. Издание обращает внимание, что новые контракты такого рода за последние годы подписывались, например, с липецким "Моторинвестом" в 2022 году и столичным "Москвичом" в 2023 году.

Держателями СПИК, заключенных еще до ухода из России в 2022 году иностранных автоконцернов, остаются и многие другие российские автопроизводители. В Минпромторге ранее анонсировали новые подходы к актуализации имеющихся соглашений. В конце 2024 года министерство подготовило поправки в законодательство, предложив ограничить возможность заключения СПИК в автопроме с компаниями, не подконтрольными российским бенефициарам.

Согласно подготовленному министерством проекту, при заключении в России новых автомобильных СПИК или внесении изменений в действующие, из которых исключаются ранее участвовавшие там иностранные компании из "недружественных" стран, стороной контракта не сможет выступать компания из иностранной юрисдикции или компания, созданная с иностранными инвестициями и не подконтрольная российскому бенефициару.