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СПбМТСБ и Минприроды готовят соглашение о развитии биржевых торгов вторсырьем

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) близка к подписанию соглашения с Минприроды РФ о развитии биржевой торговли вторичным сырьем, сообщил вице-президент биржи Дмитрий Чернышев в ходе пресс-конференции.

"Работу по развитию вторичных рынков мы ведем в рамках климатической повестки (...) совместно и, можно сказать, под эгидой Минприроды. Мы заканчиваем с ними сейчас подготовку соответствующего соглашения", - сказал он, подчеркнув, что запрос на организацию таких торгов идет от рынка.

Чернышев напомнил, что ранее СПбМТСБ провела тестовые торги вторичным пластиком (реализовано около 40 тонн), отработанными растительными маслами (около 300 тонн). Всего в сегменте "зеленых товаров" введено шесть спецификаций товаров, в том числе сплавы на основе вторичного алюминия.

"И на этом мы не собираемся останавливаться. Мы собираемся заняться торговлей макулатурой, стеклобоем, другими продуктами. Может быть, слышали, есть и топливо, которое вырабатывается из отходов. Как только заключим соглашение с Минприроды и договоримся о нормальном взаимодействии, мы активно будем продолжать", - заверил вице-президент биржи.

Также Чернышев отметил, что СПбМТСБ вместе с нефтехимическими предприятиями разрабатывает биржевой стандарт для торговли вторичными пластиками. Предполагается, что он будет готов в 2025 году. Ранее биржа разработала биржевой стандарт товаров с верифицированным углеродным следом для торговли первичным и вторичным алюминием.

"И так планомерно в условиях отсутствия регуляторики со стороны государства, мы планируем сами рассказать рынку, что биржа будет понимать под "зелеными" товарами", - подытожил он.

Минприроды РФ СПбМТСБ Дмитрий Чернышев
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