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Казмунайгаз не рассматривает вариант выкупа доли "Роснефти" в НПЗ в ФРГ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) не рассматривает вариант покупки доли "Роснефти" в НПЗ "Шведт" в Германии, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель Минэнерго Шынгыс Ильясов.

"В настоящее время КМГ вариант покупки доли "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе "Шведт" в Германии не рассматривает", - ответил Ильясов на вопрос, изучает ли Казахстан возможность покупки доли "Роснефти" в НПЗ "Шведт".

Он добавил, что КМГ уже имеет собственный зарубежный актив - НПЗ "Ромпетрол" в Румынии, который обеспечивается нефтью из ресурсов казахстанской нацкомпании.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что с казахстанской стороной "неоднократно обсуждался и вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в немецком НПЗ "Шведт", с тем чтобы Казахстан сам поставлял нефть для переработки на этот НПЗ в Германию".

Как сообщалось, Казахстан с февраля 2023 года экспортирует нефть в Германию на НПЗ "Шведт" по нефтепроводу "Дружба". В 2023 году поставки, которые осуществляются в режиме транзита через Россию, составили чуть менее 1 млн тонн, в 2024 году страна исполнила свою квоту в 1,2 млн тонн уже по итогам 10 месяцев и хочет увеличить поставки до 1,4 млн тонн, а в 2025 году - до 2,5 млн тонн.

Дружба КазМунайГаз Казахстан Роснефть
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