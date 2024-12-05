Рубль в четверг уверенно вырос, обновил трехнедельный максимум в паре с юанем

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль уверенно вырос и обновил максимальное значение за три недели на фоне укрепления цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,93 руб., что на 40,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался до 13,61 руб. впервые с 14 ноября.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 декабря на 85,24 копейки, до 103,3837 руб./$1, и уменьшил курс евро на 42,39 копейки, до 109,7802 руб./EUR1.

"Рубль после негативного старта перешел к быстрому укреплению к юаню. В середине торгов произошла заметная коррекция, но вскоре российская валюта вернулась к восходящей динамике. Пара "юань-рубль" установила двухнедельный минимум ниже 13,9 руб. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары несут не столь серьезные потери, как пара "юань-рубль". Тем не менее их уровни свидетельствуют о вероятном повышении официального куса рубля пятую сессию подряд. Подорожанию рубля может продолжать способствовать улучшение ситуации с поступлением иностранной валюты в страну, которое было затруднено после недавнего введения санкций против Газпромбанка. Правда, этот эффект может вскоре ослабнуть, а относительно низкое предложение валюты со стороны экспортеров вместе с повышенным спросом на нее импортеров способно возобновить ослабление рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рубль в последние дни начал укрепляться, постепенно находит новую точку равновесия, предпосылок для его дальнейшего ослабления нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в четверг в Москве.

"Курс определяет рынок - спрос и предложение. Сейчас, мне кажется, он (курс - ИФ) находит постепенно точку равновесия. Да, был всплеск (значительное ослабление рубля - ИФ), сейчас он находит точку (равновесия - ИФ), каждый день мы видим небольшое укрепление, посмотрим, на каком уровне он сбалансируется", - ответил Новак на вопрос, соответствует ли текущий курс рубля фундаментальным факторам.

Комментируя уточняющий вопрос, возможно ли дальнейшее ослабление рубля, Новак заявил: "На мой взгляд, сейчас для этого нет предпосылок".

Вице-премьер также отметил, что правительство и ЦБ "делают все возможное, чтобы сдерживать инфляцию и с точки зрения банковского регулирования, и с точки зрения бюджетных расходов". По его словам, "бюджет сформирован в соответствии с бюджетными правилами, не носит проинфляционного характера".

Кроме того, по его словам, "сейчас видим снижение потребительского кредитования, идет работа, чтобы кредитование юрлиц снизить".

"Это все те факторы, которые должны повлиять на снижение инфляции", - сказал Новак.

Комментируя вопрос - может ли начаться стагнация в экономике РФ на фоне высокой ключевой ставки, Новак отметил, что "некоторые эксперты говорят об этом (рисках стагнации - ИФ), но мы делаем все, чтобы этого не было".

Повышение норматива обязательной продажи валютной выручки как инструмент для стабилизации курса рубля не имеет практического смысла: экспортеры и так его перевыполняют, а ситуация на рынке стабилизируется без дополнительных мер в течение недели, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы недавно снизили (порог обязательной продажи валютной выручки, сначала с 80% до 60%, затем с 60% до 40% - ИФ). И на самом деле у нас сейчас объем продажи валютной выручки 36%, 40% умножить на 90%, если быть точным. А фактически, как нам Росфинмониторинг говорит, объем продаж валютной выручки составляет 52%, то есть смысла в повышении какого-то нет", - сказал министр журналистам в кулуарах заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка - участника внешнеэкономических расчетов, Газпромбанка. Сейчас ситуация стабилизируется, наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом, поэтому я думаю, что неделя-две, неделя прошла, еще одна неделя, и все будет в порядке", - отметил также он.

Министр напомнил, что ЦБ уже принял решение не использовать пока механизм зеркалирования покупок для Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Мы отправляем в ФНБ соответствующие деньги, рубли, и ЦБ покупает нам на эти рубли золото и юани. Когда, в какие сроки он это делает, он смотрит по ситуации на рынке. Поэтому ЦБ здесь оперативно принимает решения по купле и продаже соответствующей валюты, исходя из ситуации, складывающейся с рублем", - сказал он.

Указ о введении обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года сроком на полгода. Позже его действие было продлено до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки.

Цены на нефть умеренно подрастают вечером в четверг после публикации итогов министерского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение о дальнейшей отсрочке планирующегося увеличения добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,65 за баррель, что на 0,47% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,42%, до $68,83 за баррель.

ОПЕК+ сообщила о продлении действующих на 2025 год квот еще и на 2026 год. При этом увеличение квоты ОАЭ на 300 тыс. баррелей в сутки, которое должно было произойти с января по сентябрь 2025 года, теперь будет осуществляться с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года.

Кроме того, восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) приняли решение продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 декабря повысилась на 1 базисный пункт - до 20,97% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в четверг на 2 базисных пункта - до 20,88% годовых, версия на три месяца поднялась на 3 базисных пункта, до 19,86% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 18,82% годовых.