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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем на фоне понижающейся нефти

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,878 руб. (+1,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 35,4 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть опускаются во вторник утром после заметного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне новых экономических стимулов в Китае, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.

Трейдеры ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составила $71,86 за баррель, что на 0,37% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,44%, до $68,07 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

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