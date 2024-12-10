Российский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Во вторник российский рынок акций начал торги снижением на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и ожиданий свежих новостей вокруг украинского конфликта; сдерживающим фактором для покупателей также остаются ожидания дальнейшего роста ключевой ставки Банка России в декабре.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5%, лидируют в откате бумаги "Аэрофлота" (-1,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 2558,94 пункта, индекс РТС снизился на 0,5% до 811,18 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 10 декабря, составляет 99,3759 рубля (-4,56 копейки).

Подешевели также расписки Ozon (-1,6%), акции АФК "Система" (-1,5%), "МТС" (-1,1%), ОК "Русал" (-1%), "ММК" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,8%), ВТБ (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,7% "префы"), "Т-Технологии" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

Сбербанк сообщил, что в ноябре получил 117,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 115,4 млрд рублей прибыли годом ранее.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,6%).

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2550-2600 пунктов.

"По-прежнему видим риски отката российского рынка. Для открытия среднесрочных длинных позиций стоит дождаться закрепления индекса выше отметки 2600 пунктов. Также ожидаем продолжения роста акций ПАО "Полюс", - отмечает аналитик.

Во вторник "Полюс" представит информацию о текущем статусе стратегического проекта "Сухой Лог" и других проектах роста. Также 12 декабря произойдет дивидендная отсечка, а текущая дивидендная доходность составляет чуть менее 9%, напомнил Головинов

В США в понедельник индексы акций просели на 0,5-0,6%, инвесторы оценивали новости из Китая и Сирии, а также ожидали статданных об инфляции в США.

На минувших выходных вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска и о начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают в пределах 0,1%).

Поддержку рынкам оказали сообщения о новых мерах поддержки китайской экономики, запланированные правительством страны.

Китай планирует умеренное смягчение денежно-кредитной политики и увеличение бюджетных расходов в 2025 году, говорится в сообщении по итогам заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР.

Также во вторник стало известно, что Китай нарастил экспорт в ноябре на 6,7% в годовом выражении. Рост экспорта отмечен по итогам восьмого месяца подряд, однако оказался хуже консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших увеличения на 8,5%.

Объем китайского импорта в ноябре упал на 3,9%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 0,3%.

Позднее на этой неделе состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка, а также будут обнародованы данные о ноябрьской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы. Федрезерв проведет встречу на следующей неделе.

На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются после роста накануне на фоне новых экономических стимулов в Китае, а также усиления напряженности на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4% до $71,82 за баррель (+1,4% накануне), январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,5% до $68,02 за баррель (+1,7% в понедельник).

Трейдеры ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.