Российские банки в октябре снизили запасы драгметаллов на 2,4 т

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало ноября 2024 года оценивались в 436 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 50,4 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за октябрь запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото снизились на 2,4 тонны (5%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.