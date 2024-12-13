Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу продолжил снижение четверга на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в декабре, фактором поддержки выступает подросшая накануне вечером нефть (фьючерс на Brent вернулся выше $73 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,4%, лидируют в откате после отсечки дивидендов акции ПАО "Полюс" (-7,5%) и Fix Price (-17%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2482,44 пункта (-0,4%), индекс РТС - 752,21 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 декабря, составляет 103,95 руб. (+67,93 копейки).

Акции ПАО "Полюс" подешевели до 13619,5 рубля (-7,5%), дивиденды за 9 месяцев 2024 года составляют 1301,75 рубля на бумагу.

Расписки Fix Price упали до 171,3 рубля. Компания выплатит дивиденды в размере 35,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR за 2022, 2023 и 2024 годы.

Также утром в пятницу подешевели акции "ММК" (-1,4%), "Московской биржи" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Т-Технологии" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "Магнита" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и -0,3% "префы"), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Оценки аналитиков

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2460-2500 пунктов.

"Если сегодня индекс не сможет вернуться выше 2500 пунктов, то вероятно, еще до заседания ЦБ РФ на следующей неделе мы вновь увидим годовые минимумы по российскому рынку", - считает он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ с запозданием отреагировал откатом на свежие данные Росстата по ускорению инфляции.

Накануне также появились новости о том, что Минфин и Банк России разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов. Минфин не исключает, что на российский рынок вернутся иностранные инвесторы, так как в конечном счете "жадность победит", и в отсутствие привлекательных низкорискованных возможностей на западных рынках доходности ОФЗ окажутся для них интересными. Новости совпали с очередным решением ЕЦБ о снижении ставки на 25 б.п. (до 3,15% годовых). Если ожидания Минфина сбудутся, то нельзя исключать значительного снижения доходностей ОФЗ и масштабного укрепления рубля на таких новостях, полагают эксперты.

ГК "Самолет" в четверг провела день инвестора, на котором сообщила, что величина требующего рефинансирования долга в 2025 году составит 70 млрд руб. Рынок отреагировал на эту новость негативно, акции группы подешевели на 3,5%. Дивиденды "Фосагро" за 9 месяцев 2024 года составят 126 руб. на одну акцию вместо рекомендованных в ноябре советом директоров компании 249 руб. "Роснефть" и индийская Reliance договорились о сделке по поставках нефти в объеме 0,5 млн баррелей в сутки в Индию, начиная с января. Соглашение заключено на 10 лет. Примерная оценка годовых объемов поставок достигает $13 млрд в год в текущих ценах. В пятницу совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит вопросы стратегии компании на 2025-2029 годы и бюджет на 2025-2027 годы, напомнили эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций снизились на 0,5-0,7% на данных об ускорении производственной инфляции, при этом Dow Jones (-0,5%) опустился по итогам шестой сессии подряд, чего не происходило с середины апреля, отмечает MarketWatch.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс PPI в ноябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - самое значительное повышение за пять месяцев. Ожидалось увеличение на 0,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 18 тыс. - до 242 тыс. Это самый высокий уровень с середины октября. Рост числа заявок стал неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение до 220 тыс.

Азиатские рынки акций

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,04-0,5%).

Накануне в Китае завершилась Центральная экономическая рабочая конференция, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Инвесторы надеялись на серьезные шаги по стимулированию экономического роста, но в опубликованных отчетах по итогам закрытых встреч высших руководителей не было подробностей, отмечает MarketWatch.

Государственные СМИ Китая сообщили, что планируется увеличение государственных заимствований для финансирования дополнительных затрат и смягчение условий кредитования для поощрения дополнительных инвестиций и расходов.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале вырос до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это максимальный уровень почти за три года (с первого квартала 2021 года). В то же время аналитики ожидали в среднем снижения до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,47 за баррель (+0,1% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $70,11 за баррель (+0,1% и -0,4% в четверг).

Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на неё в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.

Тем временем падение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.