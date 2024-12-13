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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Денежная база в России выросла с 29 ноября по 6 декабря на 140,5 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 6 декабря составил 18 369,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 29 ноября денежная база в России равнялась 18 228,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,77%, или на 140,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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