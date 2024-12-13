Денежная база в широком определении в ноябре снизилась на 0,2%, рост г/г замедлился до 12,9%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в ноябре 2024 года уменьшилась на 70,6 млрд рублей, или на 0,2%, до 28 трлн 183,8 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 декабря 2024 года снизились до 12,9% с 13,8% на 1 ноября.

В январе-ноябре 2024 года денежная база увеличилась на 1 трлн 677,0 млрд рублей, или на 6,3%, с 26 трлн 506,8 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в ноябре уменьшился на 51,8 млрд рублей, или на 0,3%, до 17 трлн 846,0 млрд рублей. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в ноябре сохранилась на уровне 63,3%.

Годовые темпы роста наличных на 1 декабря шестой месяц остались отрицательными: они составили -0,4% после -1,8% на 1 ноября.

В январе-ноябре 2024 года объем наличных уменьшился на 474,7 млрд рублей, или на 2,6%, с 18 трлн 320,7 млрд рублей на начало года.

В составе денежной базы в ноябре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ вырос на 2 трлн 137,5 млрд рублей, или на 71,4%, до 5 трлн 132,4 млрд рублей. В то же время объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ снизился в ноябре на 2 трлн 156,3 млрд рублей, или на 31,4%, до 4 трлн 701,4 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.