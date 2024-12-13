"Норникель" наметил на 2025 год инвестиции в размере 215 млрд рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Общий размер инвестиций, запланированный "Норникелем" на 2025 год, составляет 215 млрд рублей, сообщила компания после того, как ее совет директоров рассмотрел бюджет на будущий год.

На 2025 год менеджмент запланировал реализацию всей произведенной продукции, несмотря на непростые условия на рынках металлов, где, в частности, по никелю ожидается профицит, говорится в пресс-релизе.

"В условиях серьезных вызовов, а также сложной геополитической ситуации, волатильности на всех ключевых рынках, роста инфляции и ключевой ставки поддержание финансовой устойчивости компании остается важнейшим приоритетом "Норникеля", - отметила компания.