Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

"Норникель" в следующем году рассчитывает перейти к положительному FCF

До этого компания распределять дивиденды не будет

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU -"Норникель" в следующем году рассчитывает перейти к положительному свободному денежному потоку (FCF), до этого распределять дивиденды не будет, заявил глава компания Владимир Потанин в субботу в интервью РБК ТВ.

"Акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть", - заявил он.

По итогам полугодия отрицательный скорректированный FCF "Норникеля" составлял $159 млн.

Норникель Владимир Потанин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале на 3,1%

Т-Банк предупредил о приостановке приема карт Visa и MasterCard некоторыми терминалами с 1 января

Т-Банк предупредил о приостановке приема карт Visa и MasterCard некоторыми терминалами с 1 января

Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

"Норникель" запланировал на 2025 год инвестиции в размере 215 млрд рублей

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5555 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Протесты в Абхазии - 2024Протесты в Абхазии - 202468 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии94 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2056 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });