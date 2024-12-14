"Норникель" в следующем году рассчитывает перейти к положительному FCF

До этого компания распределять дивиденды не будет

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU -"Норникель" в следующем году рассчитывает перейти к положительному свободному денежному потоку (FCF), до этого распределять дивиденды не будет, заявил глава компания Владимир Потанин в субботу в интервью РБК ТВ.

"Акционерам с дивидендами придется некоторое время потерпеть", - заявил он.

По итогам полугодия отрицательный скорректированный FCF "Норникеля" составлял $159 млн.