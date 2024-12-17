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Кузбасс в январе-ноябре снизил добычу угля на 8%, экспорт - на 12%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-ноябре 2024 года добыли 180,3 млн тонн угля, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил телеграм-канал Министерства угольной промышленности региона.

В абсолютных цифрах снижение составляет 15,6 млн тонн.

Экспорт угля из региона за 11 месяцев сократился на 11,9% - до 92 млн тонн, отгрузка - на 9,9%, до 158,1 млн тонн.

"В восточном направлении с начала года отгружено 49 млн тонн угля, что на 1,4% выше показателей (за аналогичный период - ИФ) 2023 года. В западном направлении отправлено 43 млн тонн, или на 23,4% ниже показателей (за аналогичный период - ИФ) 2023 года", - говорится в сообщении.

В ходе "прямой линии" 11 декабря губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что всего в 2024 году в Кузбассе будет добыто 196 млн тонн угля - это на 8,4% меньше уровня 2023 года (214,2 млн тонн).

Кузбасс Илья Середюк Кемеровская область
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