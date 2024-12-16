Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

МосБиржа с 3 января переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа c 3 января 2025 года ограничит возможность покупки квазироссийских бумаг для неквалифицированных инвесторов в соответствии с указанием Банка России, говорится в сообщении торговой площадки.

Доступ к иностранным бумагам с 1 января 2025 года будут иметь только квалифицированные инвесторы.

Изменения коснутся бумаг Cian, Etalon, Fix Price, Ozon, Ros Agro, группы компаний "О'кей" и Qiwi.

Бумаги Cian, Etalon, Fix Price, Ozon, Ros Agro и "О'кей" с 3 января будут переведены в третий уровень листинга. МосБиржа объясняет это тем, что предназначенные для квалифицированных инвесторов бумаги не могут быть включены в котировальные списки.

По правилам листинга МосБиржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень - некотировальная часть списка.

Неквалифицированные инвесторы смогут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях, отмечает биржа.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Импорт золота в Индию в ноябре подскочил до рекордных $14,9 млрд

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, упав ниже 2426п

Австралийский регулятор подал иск к HSBC из-за слабых мер защиты клиентов от мошенников

ЦБ РФ пересмотрит индикатор рыночных условий по ипотеке от застройщика

ЦБ РФ пересмотрит индикатор рыночных условий по ипотеке от застройщика

Лагард заявила, что худший период инфляции для еврозоны позади

Лагард заявила, что худший период инфляции для еврозоны позади

Расходы России на оборону достигли 32,5% федерального бюджета

LSE переживает самый большой отток компаний со времен кризиса 2009 года

LSE переживает самый большой отток компаний со времен кризиса 2009 года
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии105 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });