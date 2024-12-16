МосБиржа с 3 января переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Московская биржа c 3 января 2025 года ограничит возможность покупки квазироссийских бумаг для неквалифицированных инвесторов в соответствии с указанием Банка России, говорится в сообщении торговой площадки.

Доступ к иностранным бумагам с 1 января 2025 года будут иметь только квалифицированные инвесторы.

Изменения коснутся бумаг Cian, Etalon, Fix Price, Ozon, Ros Agro, группы компаний "О'кей" и Qiwi.

Бумаги Cian, Etalon, Fix Price, Ozon, Ros Agro и "О'кей" с 3 января будут переведены в третий уровень листинга. МосБиржа объясняет это тем, что предназначенные для квалифицированных инвесторов бумаги не могут быть включены в котировальные списки.

По правилам листинга МосБиржи, котировальными являются первый и второй уровни листинга, третий уровень - некотировальная часть списка.

Неквалифицированные инвесторы смогут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях, отмечает биржа.