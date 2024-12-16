Рубль перешел к росту и завершил торги в небольшом плюсе в паре с юанем

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань развернулся вниз после утреннего роста и немного ослаб на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подрос, несмотря на снижение цен на нефть. Курс юаня в 19:00 составил 13,859 руб., что на 1,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 декабря на 51,8 копейки, до 102,9125 руб., и уменьшил курс евро на 31,1 копейки, до 108,7016 руб.

"На прошлой неделе произошло ослабление рубля после восстановления в начале декабря. Основной причиной стали новости о подготовке новых санкций западных стран против российского танкерного флота, что негативно влияет на ожидаемые объемы поступлений валюты от экспорта РФ. Согласно официальным курсам Банка России, доллар США вырос на 0,55%, до 103,95 руб., евро подорожал на 0,65%, до 110,48 руб. Китайский юань составил 13,87 руб., прибавив 3,4%", - отмечает начальник отдела инвестиционной экспертизы компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" (АО) Иван Журавлев.

"Рубль после негативного старта резко укрепился к юаню, но быстро сдал позиции и затем ускорил нисходящую динамику. В середине торгов российская валюта стала восстанавливаться и вернулась в небольшой плюс. Дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением сохраняется. Он вызван ослаблением экспорта из-за санкций и относительно низкой стоимостью нефти на мировом рынке. В то же время импорт повысился на фоне свойственного концу года увеличения трат госбюджета, компаний и предпраздничного всплеска потребительской активности. Поддержку рублю может оказывать приближение пика налоговых платежей экспортеров. Хотя он приходится на 20 и 25 декабря, для этих целей все больше компаний будет продавать инвалюту, что временно увеличит ее предложение", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Лидеры стран Евросоюза утвердили новый санкционный пакет против России, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ЕС. "Евросовет сегодня одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - указано в документе. В нем отмечается, что санкции вводятся для "ограничения возможностей России" в проведении военных действий на Украине.

Согласно заявлению, ограничения касаются 54 физлиц и 30 юрлиц, "ответственных за действия по подрыву или созданию угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее. "Совет добавляет дополнительные суда в список тех, которым запрещены заход в порты, предоставление широкого списка услуг, связанных с морским транспортом", - говорится в заявлении на сайте ЕС.

В нем уточняется, что эта мера направлена на танкеры, не принадлежащие странам ЕС, которые помогают обходить механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор РФ, а также суда, которые используются для перевозки оружия или зерна, выращенного на территориях, которые ЕС считает частью Украины.

Меры затронули в общей сложности 52 суда, отмечается в заявлении.

Кроме того, Евросоюз вводит меры по экспортному контролю в отношении 32 компаний, которые, как утверждается в заявлении Евросовета, напрямую поддерживают ВПК России.

"Совет добавил 32 новые компании в список организаций, которые напрямую поддерживают ВПК РФ (...). Против них будут ужесточены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию российского оборонного сектора", - говорится в заявлении Евросовета, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что некоторые из этих компаний находятся в третьих странах, таких как Китай, Индия, Иран, Сербия и ОАЭ, и что компании были вовлечены в обход санкций или закупку товаров, которые "используются в военных операциях РФ".

Цены на нефть остаются в минусе в понедельник, но поднялись с внутридневных минимумов.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $74,12 за баррель, что на 0,48% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,55%, до $70,9 за баррель.

В ходе торгов цена Brent опускалась до $73,7 за баррель, WTI - до $70,37 за баррель.

Давление на рынок в понедельник оказали слабые статданные из Китая, усилившие опасения трейдеров в отношении возможного сокращения спроса на нефть в стране.

Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа.

На прошлой неделе Brent прибавила в цене 4,7%, WTI - 6,1% на фоне усиления геополитической напряженности, а также оптимизма в отношении китайских стимулов.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 декабря выросла на 16 базисных пунктов - до 21,96% годовых. Срочные версии RUONIA на один, три и шесть месяцев увеличились на 12 базисных пунктов - до 21,11%, 20,23% и 19,18% годовых соответственно.