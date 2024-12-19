Производитель чипов Micron увеличил выручку в I финквартале в 1,8 раза

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology Inc. зафиксировал чистую прибыль в первом квартале 2025 финансового года против убытка годом ранее, увеличив выручку в 1,8 раза.

Компания, однако, дала довольно осторожные прогнозы на текущий квартал, несмотря на уверенный рост ее бизнеса в сфере дата-центров, отметив слабость спроса в сегментах, ориентированных на потребителей.

Как говорится в пресс-релизе Micron, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 ноября, составила $1,87 млрд, или $1,67 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1,23 млрд, или $1,12 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,79 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,76 на акцию.

Квартальная выручка Micron подскочила до $8,71 млрд с $4,73 млрд годом ранее, что совпало с ожиданиями рынка. Выручка в сегменте дата-центров впервые превысила 50% общего дохода компании, заявил ее главный исполнительный директор Санджай Мехротра.

Согласно прогнозу Micron, во втором финквартале ее скорректированная прибыль составит $1,33-1,53 на акцию, выручка - $7,7-8,1 млрд. Эксперты в среднем ожидают эти показатели на уровне $1,91 на акцию и $8,94 млрд.

Акции Micron упали в цене на 16% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 21,8%.