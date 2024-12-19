Выпуск дорожно-строительной техники в РФ за 10 мес. упал на 11%, продажи - на 6%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Производство российской дорожно-строительной техники в январе-октябре 2024 года снизилось в денежном выражении на 10,9% (до 63,8 млрд руб.), отгрузки на внутренний рынок - на 5,6% (до 61,1%), сообщили "Интерфаксу" в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

В частности, сократились продажи российских кранов - на 29,9% (до 1477 шт.), экскаваторов - на 44,9% (до 172 шт.), катков - на 22,7% (до 211 шт.), автогрейдеров - на 25,6% (до 229 шт.)

Объем импорта дорожно-строительных машин за 10 месяцев, по оценке ассоциации, составил 340,2 млрд руб., снизившись год к году на 7,9%.

Производители дорожно-строительной техники сообщают о продолжении роста запасов машин на складах предприятий и дилеров. При этом активность потребителей и, соответственно, количество заказов продолжают падать.

"Критический характер ситуация начинает носить в связи с запредельно высокой ключевой ставкой ЦБ, которая фактически заставляет заводы и потребителей их техники забыть о своих инвестиционных программах или отложить их. У машиностроителей сегодня большой недостаток оборотных средств. Еще одна причина негативной динамики в отрасли заключается в действующих правилах по оплате работ на государственных строительных проектах, согласно которым застройщики фактически только в следующем году получат деньги за выполненные в этом году работы. Кроме того, на динамику в отрасли негативно влияют растущие издержки производства и агрессивный импорт", - отмечают в Росспецмаше.

Наиболее остро, по оценке экспертов ассоциации, ситуация складывается в сегментах экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где доля иностранных машин превышает 90%. Доминирующее положение там занимают китайская техника.