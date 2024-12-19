Поиск

Выпуск дорожно-строительной техники в РФ за 10 мес. упал на 11%, продажи - на 6%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Производство российской дорожно-строительной техники в январе-октябре 2024 года снизилось в денежном выражении на 10,9% (до 63,8 млрд руб.), отгрузки на внутренний рынок - на 5,6% (до 61,1%), сообщили "Интерфаксу" в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

В частности, сократились продажи российских кранов - на 29,9% (до 1477 шт.), экскаваторов - на 44,9% (до 172 шт.), катков - на 22,7% (до 211 шт.), автогрейдеров - на 25,6% (до 229 шт.)

Объем импорта дорожно-строительных машин за 10 месяцев, по оценке ассоциации, составил 340,2 млрд руб., снизившись год к году на 7,9%.

Производители дорожно-строительной техники сообщают о продолжении роста запасов машин на складах предприятий и дилеров. При этом активность потребителей и, соответственно, количество заказов продолжают падать.

"Критический характер ситуация начинает носить в связи с запредельно высокой ключевой ставкой ЦБ, которая фактически заставляет заводы и потребителей их техники забыть о своих инвестиционных программах или отложить их. У машиностроителей сегодня большой недостаток оборотных средств. Еще одна причина негативной динамики в отрасли заключается в действующих правилах по оплате работ на государственных строительных проектах, согласно которым застройщики фактически только в следующем году получат деньги за выполненные в этом году работы. Кроме того, на динамику в отрасли негативно влияют растущие издержки производства и агрессивный импорт", - отмечают в Росспецмаше.

Наиболее остро, по оценке экспертов ассоциации, ситуация складывается в сегментах экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где доля иностранных машин превышает 90%. Доминирующее положение там занимают китайская техника.

Росспецмаш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРС повысила прогноз инфляции на 2025 год, ожидает ставку 3,9% на конец года

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

Сенат США одобрил оборонный бюджет в $895 млрд

Цены на какао-бобы обновили рекорд, превысив отметку в $12 тыс. за тонну

Цены на какао-бобы обновили рекорд, превысив отметку в $12 тыс. за тонну
Инфляция в России

Инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35%, годовая ускорилась до 9,5%

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля
Инфляция в России

Инфляционные ожидания россиян выросли до нового максимума 2024 года

Инфляционные ожидания россиян выросли до нового максимума 2024 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5577 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"6 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });