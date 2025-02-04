Производство российской сельхозтехники в 2024 году упало на 12,5%

Ее продажи в России сократились на 17,6%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Объем производства российской сельхозтехники в 2024 году упал в денежном выражении на 12,5% (до 237,1 млрд рублей), ее продажи на внутреннем рынке - на 17,6% (до 198,4 млрд рублей), сообщили в ассоциации "Росспецмаш".

Выпуск зерноуборочных комбайнов за год снизился в количественном выражении на 17,4% (до 4571 штуки), сельскохозяйственных тракторов - на 25,9% (до 4295 машин) Отгрузки этих видов техники на российский рынок упали на 30,7% и 12% соответственно, до 3,2 тысячи штук и 4027 штук.

Падение производства и отгрузок зафиксировано и по ряду других наименований машин и оборудования: плугам - на 25,9% и 16,5% соответственно (до 2421 штуки и 2,33 тысячи штук), культиваторам - на 20,1% и 14,2% (до 2031 штуки и 1,927 штук), боронам - на 23,7% и 12,9% (до 3391 и 3389 единиц), опрыскивателям - на 28% и 19,8% (до 1093 и 1053 штук), зерноочистительным машинам - на 25% и 22,7% (до 1042 единиц и 952 единиц)

Экспорт российских сельхозмашин, по оценке "Росспецмаша", в 2024 году показал положительную динамику: вырос на 5,3%, до 18 млрд рублей.

Причинами отрицательной годовой динамики выпуска и отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок "Росспецмаш" традиционно называет высокую ключевую ставку ЦБ, низкую доходность аграрного бизнеса, недостаточное финансирование мер господдержки аграриев и машиностроителей, а также пересмотр условий ряда ключевых программ господдержки вкупе с ростом себестоимости производства техники и сельхозпродукции.

Эксперты ассоциации не видят предпосылок к улучшению ситуации на российском рынке сельхозтехники и в российском сельхозмашиностроении в 2025 году.