РФ за 11 месяцев увеличила экспорт мясопродуктов на 28% до более $190 млн

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт российской готовой мясной продукции за 11 месяцев этого года вырос на 28% до более $190 млн. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов.

К этой группе относятся изделия и консервы из мяса птицы, говядины, свинины и другого мяса, в том числе колбасы.

Основными покупателями этой продукции стали Казахстан (53% от общего объема поставок), Белоруссия (11%), Азербайджан (7%).

Как сообщал ранее "Агроэкспорт", российские мясопродукты также поставляются и в страны дальнего зарубежья, в частности, Демократическую Республику Конго, Анголу, Китай, Монголию, Вьетнам, ОАЭ. В этом году возобновился экспорт в Перу, прерванный в 2020 году, а также впервые осуществлены отгрузки в Эквадор.