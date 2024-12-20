НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций МТС в дирхамах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ПАО "МТС" серии КО-П02 номиналом в дирхамах, сообщается в материалах депозитария.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-02-04715-A-001P. Номинал одной облигации - 1 тысяча дирхамов, прочие параметры не раскрываются.

Выпуск будет размещен в рамках программы коммерческих бондов компании на 30 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной НРД в апреле 2018 года. Единственный выпуск коммерческих бумаг в рамках данной программы на 750 млн рублей был погашен в ноябре 2018 года и размещался в пользу "Сбербанк КИБ".

До сих пор с облигациями в дирхамах на российский долговой рынок выходил только "Русал" - в сентябре 2023 года компания разместила выпуск двухлетний облигаций на 370 млн дирхамов.

Официальный курс ЦБ на 20 декабря - 28,1608 рубля / 1 дирхам.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых облигаций МТС на 234,5 млрд рублей, кроме того, в пятницу эмитент проводит размещение облигаций с привязкой к RUONIA на 50 млрд рублей.