Минфин РФ по-прежнему ожидает дефицита бюджета в 2024 г. в пределах 1,7% ВВП

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года будет исполнен с дефицитом в пределах ранее обозначенных параметров - 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах итогового Госсовета.

"Уложимся", - сказал он, отвечая на вопрос о том, получится ли уложиться в обозначенный ранее размер дефицита.

Правительство получило право увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент. В результате дефицит по итогам года стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Изначально законом о бюджете на текущий год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей.

В январе-ноябре, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом в размере 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП.