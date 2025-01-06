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Создатели "Бруталиста" и "Конклава" стали обладателями "Золотых глобусов"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Режиссер Брэйди Корбет стал обладателем "Золотого глобуса" за фильм "Бруталист", наградой за лучший сценарий отмечен создатель картины "Конклав".

82-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в понедельник в Лос-Анжелесе.

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Обладателем "Золотого глобуса" за лучшую режиссуру стал Брэйди Корбет, снявший фильм "Бруталист".

Сюжет фильма рассказывает историю 30 лет жизни венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. После окончания Второй мировой войны он эмигрировал в США со своей женой, чтобы найти "американскую мечту".

Награду за лучший сценарий получил Питер Строган за фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера. Сценарий фильма основан на одноименном романе Роберта Харриса и повествует о политических событиях в Ватикане.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина "Эмилия Перес" французского режиссёра Жака Одиара.

Лучшим анимационным фильмом стала полнометражная анимационная лента латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток", рассказывающая историю кота во время потопа.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Золотой глобус Лос-Анжелес
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