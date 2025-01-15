Поиск

Российский актер Юрий Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Актер Юрий Борисов стал номинантом премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории "Лучший актер второго плана", шорт-лист премии был оглашен в среду.

КультураАктер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров СШААктер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров СШАЧитать подробнее

Борисов выдвинут на награду за роль в фильме "Анора" (удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля) американского режиссёра Шона Бейкера.

Также на награду претендуют Киран Калкин за фильм "Настоящая боль", Эдвард Нортон за фильм "Совершенный незнакомец", Гай Пирс за фильм "Бруталист", Джереми Стронг за фильм "Ученик" и Кларенс Маклин за фильм "Синг-Синг".

На награду в номинации "Лучший фильм" претендуют картины "Анора", "Конклав" Эдварда Бергера, "Совершенный незнакомец" Джеймса Мэнголда, "Бруталист" Брэйди Корбета и "Эмилия Перес" Жака Одиара.

Победители премии будут объявлены 16 февраля.

BAFTA Юрий Борисов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор "Музея Москвы" возглавила Музей истории ГУЛАГа

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

Актер Юрий Борисов номинирован на премию Гильдии актеров США

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Бруталист" стал обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Сегун" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

Создатели "Бруталиста" и "Конклава" стали обладателями "Золотых глобусов"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

В США проходит церемония вручения наград "Золотой глобус"

"Соник-3" обошел "Муфасу" в премьерный уикенд в Северной Америке

"Соник-3" обошел "Муфасу" в премьерный уикенд в Северной Америке

Первый канал снимет художественные фильмы по мотивам “Незнайки”

Императорскую ювелирную коллекцию Эрмитажа впервые представили в Москве

Императорскую ювелирную коллекцию Эрмитажа впервые представили в Москве
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау78 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне19 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе240 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2099 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });