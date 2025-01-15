Российский актер Юрий Борисов номинирован на британскую премию BAFTA

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Актер Юрий Борисов стал номинантом премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории "Лучший актер второго плана", шорт-лист премии был оглашен в среду.

Борисов выдвинут на награду за роль в фильме "Анора" (удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля) американского режиссёра Шона Бейкера.

Также на награду претендуют Киран Калкин за фильм "Настоящая боль", Эдвард Нортон за фильм "Совершенный незнакомец", Гай Пирс за фильм "Бруталист", Джереми Стронг за фильм "Ученик" и Кларенс Маклин за фильм "Синг-Синг".

На награду в номинации "Лучший фильм" претендуют картины "Анора", "Конклав" Эдварда Бергера, "Совершенный незнакомец" Джеймса Мэнголда, "Бруталист" Брэйди Корбета и "Эмилия Перес" Жака Одиара.

Победители премии будут объявлены 16 февраля.