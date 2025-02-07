Музей-усадьба "Михайловское" будет работать в день памяти Пушкина 10 февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В день 188-й годовщины со дня смерти Пушкина 10 февраля музей-усадьба "Михайловское" будет принимать посетителей, несмотря на то, что это будет традиционно выходной для учреждения понедельник, сообщает пресс-служба Государственного Пушкинского заповедника.

"Вход во все экспозиции в усадьбе 10 февраля будет бесплатным (оплачивается только экскурсионное обслуживание, если оно требуется посетителям). Принимать посетителей в усадьбе будут в обычном для текущего сезона режиме, то есть с 10:00 до 17:00", - объявили в музее.

Для посетителей также будет открыт "Льняной амбар" - выставочный зал "Михайловского", где 7 февраля завершают монтаж экспозиции "Последняя Дуэль". Дмитрий Белюкин" - совместного выставочного проекта Государственного музея А. С. Пушкина (Москва) и Пушкинского заповедника.

"Серия работ, с которой знакомит зрителей эта выставка, была создана народным художником РФ, академиком Российской академии художеств Дмитрием Белюкиным в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта. Живописные полотна посвящены трагедии на Черной речке: это подробный, почти "пошаговый" рассказ о событиях рокового дня. Создавая свои картины, живописец опирался на воспоминания современников поэта - Данзаса, д'Аршиака, Жуковского", - рассказали в музее.

Среди материалов, которые на выставке представляет Пушкинский заповедник, монументальное полотно "Умирающий Пушкин" (1985-1986 год).

В "Михайловском" уточнили, что церемония открытия выставки ""Последняя Дуэль". Дмитрий Белюкин" в "Льняном амбаре" запланирована на 12 февраля, однако все, кто придет в Михайловское в день траурной годовщины, смогут побывать на ней.

По давней традиции 10 февраля в Святогорском Свято-Успенском монастыре в поселке Пушкинские Горы у могилы поэта отслужат литию. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14:45 - именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.