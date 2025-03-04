В Музее музыки в Москве пройдет фотовыставка истории музыки XX-XXI веков

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Российском национальном музее музыки 13 марта откроется выставка "ОбъективНО о музыке", на которой будут представлены фотоматериалы, связанные с историей отечественной музыкальной культуры XX-XXI веков.

"Выставка объединит работы мастеров разных поколений - от Моисея Наппельбаума и Александра Родченко до современных фотохудожников - Давида Глориана и Евгения Евтюхова. Большинство материалов, представленных на выставке из музейного собрания фотопозитивов и фотонегативов, а также личных архивов музыкантов. Многие из этих работ ранее нигде не выставлялись", - сообщили в пресс-службе музея.

"Мы открываем серию неочевидных выставок проектом "ОбъективНО о музыке" для любителей и просто людей, увлекающихся фотографией, которых ничуть не меньше, чем тех, кто увлекается музыкой. Поэтому решили объединить эти два вида искусства, чтобы создать нечто особенное и уникальное. Эта выставка показывает, как музыка и образы соединяются вместе, позволяя зрителю погрузиться в атмосферу, где музыка оживает через призму фотографии", - расказал гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов.

Основное число экспонатов представлено репортажными снимками, на которых запечатлены дирижеры, композиторы, артисты балета, оркестранты и солисты на сцене и вне сцены. В каждом из залов выставки собраны фотографии, отражающие одну из граней жизни артистов, - репетиция, концерт, время отдыха, напряжённой работы или творческого поиска.

"Особое место в экспозиции отведено фотопортретам с дарственными автографами выдающихся музыкантов, посещавших Москву в период "оттепели" конца 1950-х - начала 1960-х годов: Марио Дель Монако, Вана Клиберна, Игоря Стравинского и Иегуди Менухина, фотографиям Давида Ойстраха и королевы Елизаветы с посвящением великому скрипачу", - говорится в сообщении.

Также на выставке представлены малоизвестные фотографии Александра Родченко, переданные в фонды Музея музыки его дочерью; работы известного французского фотохудожника Давида Глориана, запечатлевшего эмоции музыкантов при исполнении музыкальных произведений; фотоработы "главного летописца советского джаза" Александра Забрина.

Выставка сопровождается аудиозаписями из фондов Российского национального музея музыки и видеоматериалами, которые иллюстрируют или дополняют экспонаты, создают эффект "ожившей фотографии". Среди них - наиболее яркие и редкие записи концертов, спектаклей, а также фрагменты из телефильмов. В рамках работы выставки запланированы мастер-классы, творческие встречи и концертные программы.