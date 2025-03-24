"Белоснежка" заработала $87,3 млн в дебютный уикенд

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мюзикл "Белоснежка" (Snow White) стал лидером мирового проката в минувшие выходные, заработав в общей сложности $87,3 млн.

В том числе в США и Канаде кассовые сборы в дебютный уикенд составили $43 млн. Это минимум для всех ремейков классических мультфильмов студии Walt Disney Co., пишет The Variety. "Дамбо" в 2019 году заработал $45 млн, а остальные картины, включая "Русалочку", "Аладдина" и "Короля льва", приносили студии более $100 млн.

До премьеры аналитики оценивали мировые сборы картины с участием Рейчел Зеглер и Галь Гадот примерно в $100 млн за выходные.

Новая "Белоснежка" оказалась в центре целого ряда скандалов, связанных с изменением оригинального сюжета мультфильма, вышедшего в 1937 году, и с политическими высказываниями исполнительниц главных ролей. Однако аналитики полагают, что это не отразилось на кассовых сборах фильма.

"Условия никогда не бывают идеальными, - отметил старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян. - В случае с "Белоснежкой", скорее всего, семьи с детьми просто хотели посмотреть кино с рейтингом PG и едва ли слышали про все эти скандалы".

Совокупные мировые сборы супергеройского фильма по вселенной Marvel "Капитан Америка: Новый мир" (Captain America: Brave New World) превысили $400 млн, а фантастическая комедия "Микки 17" (Mickey 17) оскароносного корейского режиссера Пона Джун-хо заработала свыше $100 млн за три недели в прокате.

Криминальная драма с Робертом де Ниро "Мудрые парни" (The Alto Knights) слабо стартовала в Северной Америке, собрав в дебютный уикенд всего $3,2 млн при бюджете в $45 млн. Картина может стать одним из главных кассовых провалов этого года, пишет Variety. Фильм имеет среднюю оценку зрителей на уровне "B" на сайте CinemaScore, тогда как критики на сайте Rotten Tomatoes дали ему всего 39% положительных рецензий.