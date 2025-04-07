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Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд
Актер Джек Блэк на премьере фильма в Лондоне
Фото: Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Pictures

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Фильм "Minecraft в кино" (A Minecraft Movie) заработал $157 млн в кинотеатрах США и Канады за минувшие выходные, показав лучший старт с начала года, пишет The Variety.

Кроме того, кино продемонстрировало лучшие кассовые сборы в дебютный уикенд за всю историю фильмов, снятых на основе видеоигр. Предыдущий рекорд установили "Братья Супер Марио в кино", в 2023 году заработавшие $146 млн.

Аналитики прогнозировали, что фильм с участием Джейсона Момоа и Джека Блэка соберет около $70-80 млн, самые оптимистичные прогнозы предусматривали кассовые сборы в районе $90 млн.

В остальном мире фильм по игре 2011 года заработал еще $144 млн, и его совокупные сборы составили $301 млн при бюджете в $150 млн (без учета расходов на маркетинг).

"Фильм привлекает практически любую аудиторию - молодых взрослых и взрослых постарше, а также тинейджеров и детей, - отметил глава консалтинговой компании FranchiseRe Дэвид Гросс. - Рецензии на фильм плохие, но подобные картины снимаются для зрителей, а не для кинокритиков".

Второе место в североамериканском прокате занял боевик в Джейсоном Стейтэмом "Мастер", заработавший $7,2 млн, а "Белоснежка" упала на четвертое место с показателем в $6 млн. "Белоснежка" может стать главным кассовым провалом года - фильм с бюджетом $250 млн заработал в США и Канаде $77 млн, в остальных странах - $168 млн. Считается, что студия выходит в плюс, если кассовые сборы как минимум вдвое превышают расходы на съемку.

Minecraft США Канада
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