"Громовержцы*" возглавили прокат в США и Канаде, заработав $76 млн в дебютные выходные

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Кассовые сборы фильма "Громовержцы*" (Thunderbolts*)в Северной Америке в минувший уикенд составили $76 млн, еще $86 млн картина заработала в остальном мире, пишет The Variety.

Новое кино по вселенной комиксов Marvel ожидаемо стало лидером североамериканского проката. Картина показала довольно скромный дебют по сравнению с наиболее успешными фильмами франшизы, однако аналитики отмечают, что это хороший результат для фильма с участием второстепенных персонажей комиксов.

Кроме того, кино получило хорошие отзывы критиков обычных зрителей: у фильма 88% положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes и оценка "A-" на платформе CinemaScore.

Бюджет "Громовержцев*" составляет $180 млн, еще порядка $100 млн студия потратила на продвижение фильма. Сейчас мировые кассовые сборы картины составляют $162 млн. Считается, что студия выходит в плюс, если кассовые сборы, как минимум, вдвое превышают расходы на съемку.

Второе место в североамериканском прокате занял фильм "Грешники" (Sinners), заработавший $33 млн в третьи выходные после релиза. Эксперты отмечают, что сборы просели всего на 28% по сравнению с предыдущим уикендом, что является очень хорошим показателем для фильма ужасов возрастной категории "R" и свидетельствует о его популярности у зрителей. Его совокупные кассовые сборы в мире за три недели достигли $236 млн.

Общие сборы в североамериканских кинотеатрах с начала года примерно на 16% опережают показатель за аналогичный период прошлого года, однако на 31% отстают от показателя допандемийного 2019 года, по данным Comscore.