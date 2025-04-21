Оглашен длинный список номинантов "Большой книги"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Длинный список юбилейного XX сезона национальной литературной премии "Большая книга" оглашен в понедельник в Москве, в него вошли 40 произведений, 14 из которых в жанре нон-фикшн.

"На соискание премии в XX сезоне было подано 400 заявок – произведений авторов из 81 населенного пункта России от Архангельска до Сочи и от Калининграда до Владивостока, а также 14 стран мира - от Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Узбекистана, Франции и Эквадора. Очень широкая географическая картина в этом сезона, что довольно традиционно для премии "Большая книга", - сказала в ходе пресс-конференции директор премии Татьяна Восковская.

По ее словам, в длинный список вошли книги авторов из 13 городов РФ, изданные в 17 издательствах страны; часть из них – в рукописи, часть была номинирована в виде рукописи, но уже вышла в свет.

В номинации "нон-фикшн" в длинный список "Большой книги" вошли 14 претендентов, в частности, Зоя Богуславская с книгой "Халатная жизнь", Михаил Гундарин и Евгений Попов с книгой "САША (Александр Кабаков и его время)", Олег Трушин с биографией "Паустовский: Растворивший время", Вячеслав Курицын с книгой "Главная русская книга. О "Войне и мире" Л. Н. Толстого" и Елена Левкиевская "Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни".

В номинации "Художественная литература" вошли 26 авторов, в частности, Надя Алексеева с романом "Белград", Вера Богданова с триллером "Семь способов засолки душ", Андрей Волос с романом "Персей", Алексей Колесников со сборником рассказов "Укрытие", Алексей Кочергин с повестью "Запасный выход", Майя Кучерская с книгой "Случай в маскараде", Герман Садулаев с книгой "Никто не выVOZит эту жизнь", а также Анна Чухлебова с романом "Вдовушка" и Анна Шипилова со сборником рассказов "Скоро Москва".

В январе этого года организаторы премии сообщили, что с 2025 года премия будет присуждаться не трем, а двум победителям и не более одного раза в каждой из двух номинаций – "Художественная литература" и "Нон-фикшн". Каждому из победителей будет вручаться денежное вознаграждение в размере 3 млн руб.

Длинный (максимум 50 книг) и короткий (максимум 15 произведений) списки формируются советом экспертов, после чего за победителей среди финалистов голосует жюри премии, куда входит около 100 человек.

Короткий список огласят 3 июня, накануне книжного фестиваля "Красная площадь", а победителей "Большой книги" по традиции назовут в начале декабря.

Национальная литературная премия "Большая книга" основана в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", среди учредителей которого "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", Роман Абрамович, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ". Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры РФ, Российская библиотечная ассоциация и др.