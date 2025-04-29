"Органные вечера в Кусково" отметят 15-летний юбилей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - С 24 мая по 6 сентября в одном из самых красивых парков Москвы пройдет XV фестиваль "Органные вечера в Кусково". 25 концертов, составивших афишу фестиваля, будут звучать для посетителей бывшей усадьбы графов Шереметевых на протяжении всего лета по средам и субботам. Участие в нем примут ведущие органисты России.

Как сообщают организаторы, свой 15-летний юбилей форум отмечает масштабной программой, приуроченной к 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха.

"Для органистов Бах – это краеугольный камень, без которого немыслимо современное исполнительское искусство, – говорит художественный руководитель фестиваля, известная органистка Елена Привалова. – Поэтому в год 340-летия мы посвящаем юбилейный фестиваль его музыке, которая будет звучать в исполнении прославленных солистов и известных коллективов".