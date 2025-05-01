Представители США и европейских стран могут принять участие в "Интервидении"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Участие в песенном конкурсе "Интервидение" примут около 25 стран, сейчас также ведутся переговоры об участии артистов из США и Европы, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Порядка 25 стран (примут участие в конкурсе - ИФ), потому что больше очень трудно разместить в финальном концерте. И с большим интересом к этому относятся во всем мире (…) сегодня, насколько мне известно, ведутся переговоры с возможными исполнителями США и европейских стран. И, я думаю, что кто-то из них рискнет приехать", - сказал Швыдкой журналистам.

При этом, говоря о представителях США и Европы, он отметил, что "в данном случае здесь многое зависит еще от качества исполнителя".

"Потому что это все-таки не любительский конкурс. Это конкурс высоких профессионалов. Но я полагаю, что из тех государств, которые недружественные, могут быть представители. Я думаю, что из Европы и Соединенных Штатов могут появиться певцы", - добавил Швыдкой.

Исполнитель от России, как уточнил он, будет определен позже.

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в 2025 году в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета конкурса - первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Позже премьер-министр Михаил Мишустин наделил Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" полномочиями по выбору артиста, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе.

Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена".