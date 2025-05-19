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Фонды Бахрушинского музея перевезут в новое высокотехнологическое хранилище

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей до 15 октября перевезет свои фонды в новое хранилище одного из зданий музейно-театрального квартала "Бахрушинский" - Центра театральной истории, сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова.

"Фонды Бахрушинского театрального музея насчитывают более полутора миллионов единиц хранения - это третий по объему музейный фонд в стране и крупнейшее в мире собрание, посвященное театру. Несмотря на столь внушительную коллекцию, долгое время мы были ограничены всего одним зданием - неоготическим особняком на улице Бахрушина. Сегодня в Замоскворечье мы создаем целый музейно-театральный квартал, который расскажет историю великого русского театра. Часть музейных предметов будет находиться в фондохранилищах открытого типа, посетители смогут увидеть то, что раньше было скрыто от посторонних глаз", – сказала Трубинова, слова которой привели в пресс-службе.

До 15 октября фонды будут находиться в процессе переезда. В пресс-службе отметили, что в современном фондохранилище созданы все условия для хранения и работы с уникальными музейными материалами. Новое пространство оборудовано системой климат-контроля, автоматически регулирующей температуру и влажность для каждого типа материалов. В фондохранилищах открытого типа экспонаты будут размещены в специальных витринах с климатическим контролем и безопасным освещением, а стеклянные перегородки позволят наблюдать за "закулисьем" музейной работы.

"Переезд проходит в рамках масштабного проекта по созданию музейно-театрального квартала "Бахрушинский". В состав квартала вошли шесть зданий, в которых откроются: Музей истоков русского театра, Дом-музей Бахрушина, Музей детского и кукольного театров, Детский центр, Театральная лаборатория, Центр театральной истории", - отметили в музее.

Отмечается, что проект позволил увеличить общую площадь музея в четыре раза, а экспозиционно-выставочную - в шесть. Особое место займет собственная двухуровневая выставочная галерея, что даст новые возможности для показа коллекции и проведения выставок.

Бахрушинский театральный музей основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Бахрушиным (1865–1929). Бахрушинский музей – крупнейший хранитель театрального наследия России и третий по объему фондов после ГИМ и Эрмитажа. Более 1,5 млн экспонатов в 19 объектах и в фондах музея – это архивы прославленных театральных деятелей, эскизы костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценические костюмы великих актеров, предметы декоративно–прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, фотографии, портреты и редкие издания.

Бахрушинский музей
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