На торги выставят архивные фото Нуреева, сделанные во время поездки в СССР в 1989 г.

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Архив из семи фотографий артиста балета и хореографа Рудольфа Нуреева, сделанных во время его выступления на сцене Мариинского театра в 1989 году, выставят на торги за 100 тыс. рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"На предстоящих торгах будет представлен архив из семи фотографий Рудольфа Нуреева, запечатлевших одного из самых знаменитых танцовщиков прошлого столетия во время его первого и последнего визита в СССР в 1989 году", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, артист балета и хореограф прибыл тогда в Ленинград (Санкт-Петербург) для исполнения роли Джеймса в балете "Сильфида".

"Черно-белые фотоснимки были сделаны Валентином Барановским, который многие годы проработал официальным фотографом Мариинского театра. На обороте фото сохранились печатные ярлыки и штампы Барановского с его атрибуцией", - добавили в пресс-службе.

Торги состоятся 22 мая.

Нуреев стал "невозвращенцем" в 1961 году. Тогда Большой театр был на гастролях, и после выступления в Париже Нуреева хотели отправить в Москву, в то время как труппа отправлялась в Лондон. Он обратился к французским полицейским с просьбой о политическом убежище. На родине он был заочно приговорен к семи годам лишения свободы.

В 1987 году Нурееву разрешили приехать в Союз, чтобы проститься с больной матерью. В 1989 году он приехал снова по приглашению бывшего однокурсника Олега Виноградова и выступил на сцене Мариинского театра - он танцевал "Сильфиду". В 1992 году Нуреев дважды приезжал в Казань.