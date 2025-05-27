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HBO назвал исполнителей главных ролей в сериале по Гарри Поттеру

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Стали известны исполнители главных ролей в телесериале по вселенной Гарри Поттера. Роль самого Гарри исполнит Доминик Маклафлин, роль Гермионы Грейнджер досталась Арабелла Стэнтон, Рона Уизли сыграет Аластер Стаут.

Как сообщает Daily Mail, съемки начнутся летом. Актеров на роли юных волшебников выбрали из 32 тысяч детей в Великобритании и Ирландии. Издание также пишет, что семь книг Джоан Роулинг превратятся в семь сезонов сериала.

Сериал снимает канал HBO, как ожидается, каждая серия будет стоить 75 млн фунтов.

Также известно, что роль директора Альбуса Дамблдора досталась американскому актеру Джону Литгоу, Северуса Снейпа сыграет Паапа Эссьеду, профессора Минeрвy Макгoнагалл - Джанет Мактир, Рубеуса Хагрида сыграет Ник Фрост.

Ранее книги о волшебнике Гарри Поттере и школе волшебства Хогвартс уже были экранизированы, в фильмах главные роли сыграли Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт.

Гарри Поттер HBO
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