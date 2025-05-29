Мемориальный кабинет Соломина открылся в Малом театре

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Малом театре открылся Мемориальный кабинет народного артиста СССР, худрука театра Юрия Соломина, который 35 лет руководил театром.

"Это важное событие в череде наших мероприятий, которые приурочены к 90-летию Юрия Мефодьевича Соломина. (...) Я думаю, что открытие этого кабинета будет пользоваться большой популярностью и интересом у наших зрителей", - сказал на открытии мемориального пространства главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский.

Посетить кабинет Соломина можно в рамках экскурсий по театру. В конце посещения у зрителей будет возможность пообщаться с человеком, который был знаком с худруком театра - с одним из коллег или учеником Соломина. Экскурсионные группы, знакомясь с историей Малого театра и творчеством Соломина, пройдут по Мемориальному и Новому Щепкинскому фойе, а затем переместятся в фойе дирекции, чтобы заглянуть в кабинет, где Соломин проводил время за работой.

Как отметила начальник музейно-информационного центра Малого театра Татьяна Крупенникова, в кабинете Соломина представлены предметы, которые были в нем во время работы артиста, так и добавленные экспонаты, связанные с творчеством артиста.

"Это абсолютно рабочее пространство. Это не какая-то придуманная музейная экспозиция, это действительно место, где он проводил большую часть своей жизни, 5-6 дней в неделю. И мы постарались сохранить этот кабинет таким, каким он был", - добавила Крупенникова.

Среди экспонатов, представленных в кабинете, - костюм из спектакля "Царь Федор Иоаннович", роль царя в котором он стал исполнять после ухода из театра Иннокентия Смоктуновского.

Также в кабинете представлены награды Соломина, фотографии, открытки, нарисованные для артиста режиссером Акира Куросава. На рабочем столе артиста представлены письма, студенческий билет Соломина и текст его первой роли.