Мариинский и Большой театры проведут масштабные обменные гастроли перед завершением сезона

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Мариинский и Большой театры в июне и июле проведут обменные гастроли перед завершением сезона, также состоятся выступления Симфонического оркестра Мариинского театра на сцене концертного зала "Зарядье", сообщила в пятницу пресс-служба Большого театра.

"В июне и июле в Санкт-Петербурге и Москве пройдут масштабные обменные гастроли Мариинского и Большого театров, но перед этим, 9, 10 и 11 июня, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит на сцене Московского концертного зала "Зарядье"", - говорится в сообщении.

На сцене в "Зарядье" коллектив представит цикл сочинений Петра Чайковского. В рамках трех вечеров прозвучат все номерные симфонии Чайковского, отметили в пресс-службе.

По ее данным, с 25 по 29 июня в рамках Фестиваля Верди на Исторической сцене Большого театра России будет показана "Аида" Верди в постановке итальянского режиссера Джанкарло дель Монако. Спектакль будет представлен в Москве силами солистов и Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров, хора Большого театра.

Согласно сообщению, новая сцена Большого театра с 27 по 29 июня будет принимать балетную труппу Мариинского театра. Зрителей ждет вечер современных одноактных балетов на музыку Стравинского. В программу вошли "Пульчинелла" и "Игра в карты" в хореографии Ильи Живого, а также "Танцсцены" Вячеслава Самодурова.

В это время в Санкт-Петербурге пройдут гастроли балета Большого театра. С 27 по 29 июня московская труппа покажет в Петербурге балет на музыку Альфреда Шнитке и Милко Лазара "Мастер и Маргарита" в хореографии Эдварда Клюга. Выступление пройдет в рамках XXXIII Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".

В июле в Москве будет представлен совместный проект Мариинского и Большого театров - вечер четырех балетов Игоря Стравинского. 10 и 11 июля на Исторической сцене Большого театра зрители увидят "Жар-птицу" и "Петрушку" в хореографии Михаила Фокина (Большой театр), а также "Весну священную" в хореографии Миллисент Ходсон по мотивам хореографии Вацлава Нижинского и "Свадебку" в хореографии Брониславы Нижинской (Мариинский театр).

В пресс-службе напомнили, что обменные гастроли между Мариинским и Большим театрами были возобновлены в феврале 2024 года - тогда впервые за два десятилетия труппы двух главных музыкальных театров России выступили на сценах друг друга.