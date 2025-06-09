Поиск

"Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве

"Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве
Фото: "Интерфакс"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Масштабная монографическая выставка "Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург", посвященная 225-летию со дня рождения автора, пройдет в Новой Третьяковке на Крымском Валу, в рамках выставки будет представлено более 170 произведений художника.

"Мы открываем масштабный проект посвященный Карлу Брюллову, его юбилею. Конечно же, творчество Карла Брюлова нам всем известно с детских лет. Это тот классик, который уже стал хрестоматийным, но, в то же время, каждая выставка, которую делают крупнейшие музеи, она подает творчество художника в новом свете и открывает какие-то новые аспекты его творчества. И наше выставка в этом смысле также продолжает традицию интерпретации творчества Карла Павловича Брюллова", - сказала на церемонии открытия заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова.

В свою очередь, как отметила куратор выставки, заведующая отделом живописи XVIII - первой половины XIX века Третьяковской галереи Людмила Маркина, открывающаяся выставка - четвертая выставка в Москве, посвященная Брюллову. Первая выставка состоялась в 1852 году, затем выставки Брюллова проходили в 2000 и 2018.

Центральным экспонатом выставки стало полотно "Последний день Помпеи" (1833) из коллекции Государственного Русского музея. Как уточнила Маркова, работа впервые за четверть века представлена в Москве. Еще один значительный экспонат - монументальное историческое произведение "Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году" (1839–1843) из собрания Государственной Третьяковской галереи.

В состав выставки вошли 174 произведения, включая живопись, графику и скульптуру из российских музеев, частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Национальной галереи Армении. 38 работ представлено из собрания Русского музея, 50 - из коллекции Третьяковской галереи. "И еще один раздел, которого не было в Русском музее, я назвала его "Мастер незаконченной картины", потому что это особенность творчества Брюлова. Практически в каждой картине вы что-нибудь найдете, что он не завершил", - добавила Маркина.

Выставка будет доступна для посетителей с 10 июня по 18 января 2026 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин предложил учредить день языков народов России

Умершие знаменитости

Умер композитор Евгений Дога

В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии

В Китае мужчина сломал две древние статуи воинов терракотовой армии

HBO назвал исполнителей главных ролей в сериале по Гарри Поттеру

Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля

Фильм "Простая случайность" получил главный приз Каннского кинофестиваля

Все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году

Все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году

Исторический музей покажет в Москве терракотовую армию из Китая

Исторический музей покажет в Москве терракотовую армию из Китая

Пушкинский музей проведет в декабре выставку Марка Шагала

Три филиала Пушкинского музея прекратят работу в его составе с 1 января 2026 года

Умершие знаменитости

Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6521 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе417 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });