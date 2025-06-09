"Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве

Фото: "Интерфакс"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Масштабная монографическая выставка "Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург", посвященная 225-летию со дня рождения автора, пройдет в Новой Третьяковке на Крымском Валу, в рамках выставки будет представлено более 170 произведений художника.

"Мы открываем масштабный проект посвященный Карлу Брюллову, его юбилею. Конечно же, творчество Карла Брюлова нам всем известно с детских лет. Это тот классик, который уже стал хрестоматийным, но, в то же время, каждая выставка, которую делают крупнейшие музеи, она подает творчество художника в новом свете и открывает какие-то новые аспекты его творчества. И наше выставка в этом смысле также продолжает традицию интерпретации творчества Карла Павловича Брюллова", - сказала на церемонии открытия заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Юденкова.

В свою очередь, как отметила куратор выставки, заведующая отделом живописи XVIII - первой половины XIX века Третьяковской галереи Людмила Маркина, открывающаяся выставка - четвертая выставка в Москве, посвященная Брюллову. Первая выставка состоялась в 1852 году, затем выставки Брюллова проходили в 2000 и 2018.

Центральным экспонатом выставки стало полотно "Последний день Помпеи" (1833) из коллекции Государственного Русского музея. Как уточнила Маркова, работа впервые за четверть века представлена в Москве. Еще один значительный экспонат - монументальное историческое произведение "Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году" (1839–1843) из собрания Государственной Третьяковской галереи.

В состав выставки вошли 174 произведения, включая живопись, графику и скульптуру из российских музеев, частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Национальной галереи Армении. 38 работ представлено из собрания Русского музея, 50 - из коллекции Третьяковской галереи. "И еще один раздел, которого не было в Русском музее, я назвала его "Мастер незаконченной картины", потому что это особенность творчества Брюлова. Практически в каждой картине вы что-нибудь найдете, что он не завершил", - добавила Маркина.

Выставка будет доступна для посетителей с 10 июня по 18 января 2026 года.