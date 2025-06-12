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Представители США, Китая и Сербии станут участниками конкурса "Интервидение"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Представители двадцати стран, в том числе России, примут участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве в сентябре.

"В этот знаменательный день стало известно о 20 странах-участницах конкурса (...) Это еще не окончательный список, и он будет пополняться новыми странами-участницами", - говорится в сообщении в телеграм-канале конкурса.

Согласно списку, в конкурсе примут участие артисты из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Ко‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​лумбии, Киргизии, Кубы, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.

В РоссииРоссию на "Интервидении" представит певец ShamanЧитать подробнее

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс "Интервидение" в ноябре 2023 года. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился провести конкурс в 2025 году в Москве и Московской области.

Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена". Россию на нем представит певец SHAMAN.

Как сообщал ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в конкурсе примут участие порядка 25 стран.

Москва Интервидение
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