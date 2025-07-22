Умер Оззи Осборн

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании умер "крестный отец хэви-метала", один из основателей и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн, сообщает Sky News со ссылкой на заявление его семьи. Ему было 76 лет.

"С грустью, которую не могут выразить простые слова, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер сегодня утром, - сообщила семья. - Он был окружен семьей и любовью".

5 июля Осборн в последний раз вышел на сцену с Black Sabbath, дав прощальный концерт на стадионе Villa Park в родном Бирмингеме. В концерте также приняли участие многие звезды, в частности Metallica, Slayer, Alice in Chains и Guns'n'Roses, сборы с продажи билетов были переданы на благотворительные цели. Музыкант, у которого ранее выявили болезнь Паркинсона, пел, сидя на троне.

В Black Sabbath Осборн играл с 1969 по 1977 год, затем делал сольную карьеру и в 2000-х участвовал на MTV в реалити-шоу о своей жизни "Семейка Осборнов". Как участник Black Sabbath он вошел в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. Звезды с именем Осборна есть на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской "Аллее славы". В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon.