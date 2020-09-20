Умер бывший ударник Оззи Осборна и группы Uriah Heep

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ли Керслейк, бывший барабанщик британской рок-звезды Оззи Осборна и знаменитой рок-группы Uriah Heep, скончался на 74-м году жизни.

Как сообщает "Би-би-си", последние годы музыкант боролся с раком простаты.

Керслейк был известен выступлениями с Осборном после того, как тот покинул группу Black Sabbath. В частности, именно с Керслейком был записан альбом Blizzard of Ozz.

Кроме того ударник прославился в составе британской группы Uriah Heep.