Оззи Осборн выступит с оригинальным составом Black Sabbath на прощальном концерте

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Певец и музыкант Оззи Осборн объявил в соцсетях о планах провести прощальный концерт в Бирмингеме 5 июля с классическим составом группы Black Sabath - Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом.

Это будет первое выступление коллектива в оригинальном составе за 20 лет.

Концерт анонсируется как шоу на весь день. На сцену вместе с Black Sabath выйдут, в том числе, группы Metallica, Slayer, Alice in Chains, музыканты из Guns'n'Roses и Korn.

Билеты появятся 14 февраля, а прибыль с продажи будет направлена благотворительным организациям.

Озборну 76 лет, и в последнее время у него были проблемы со здоровьем, из-за которых он почти не выступал. Он перенес несколько операций, также у музыканта диагностирована одна из форм болезни Паркинсона.